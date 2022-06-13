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Происшествия13 июня 2022 4:15

В Самаре 11 человек, среди которых ребенок, эвакуированы с пожара в частном доме

Горели дом и надворные постройки
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
В Самаре горят частный дом и постройки во дворе

В Самаре горят частный дом и постройки во дворе

Крупный пожар произошел в Самаре в понедельник, 13 июня. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, горят частный дом и надворные постройки.

Вызов поступил в понедельник ранним утром в 4:58. Сообщалось о пожаре на улице Прожекторной. Был объявлен повышенный ранг вызова. В 6:37 удалось ликвидировать открытое горение на площади в 320 квадратных метров.

Еще до прибытия пожарных эвакуировались 11 человек, в том числе, 1 ребенок. В результате произошедшего погибших и пострадавших не было.

Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте работают 96 человек и 33 единицы техники, дополнительно привлечены пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль.