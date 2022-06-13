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Происшествия13 июня 2022 6:57

В Самаре при попытке бегства поймали парня, застрелившего родственника на Мехзаводе

Молодой человек пытался скрыться от ответственности, уехав из города на легковушке
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Полицейские быстро задержали возможного преступника

Полицейские быстро задержали возможного преступника

В Самаре полицейские при попытке бегства задержали 21-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве бывшего родственника. Тело 46-летнего мужчины с пулевым ранением в области живота нашли утром 12 июня. Несчастный лежал прямо во дворе одного из домов в поселке Мехзавод.

Как рассказали в ГУ МФД РФ по Самарской области, после ряда розыскных мероприятий стало понятно, что бывший родственник жертвы, молодой мужчина, может быть причастен к преступлению. В момент убийства он был одет в яркий наряд.

Среди правоохранительных органов была распространена ориентировка с приметами предполагаемого преступника. И через пару часов автомобиль, в котором он ехал в качестве пассажира, остановили на выезде из города. Оказать сопротивление он не успел. Сейчас СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по факту убийства, проводится расследование обстоятельств и причин.