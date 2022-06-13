В Самаре при попытке бегства поймали парня, застрелившего родственника на Мехзаводе

Полицейские быстро задержали возможного преступника

В Самаре полицейские при попытке бегства задержали 21-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве бывшего родственника. Тело 46-летнего мужчины с пулевым ранением в области живота нашли утром 12 июня. Несчастный лежал прямо во дворе одного из домов в поселке Мехзавод.

Как рассказали в ГУ МФД РФ по Самарской области, после ряда розыскных мероприятий стало понятно, что бывший родственник жертвы, молодой мужчина, может быть причастен к преступлению. В момент убийства он был одет в яркий наряд.

Среди правоохранительных органов была распространена ориентировка с приметами предполагаемого преступника. И через пару часов автомобиль, в котором он ехал в качестве пассажира, остановили на выезде из города. Оказать сопротивление он не успел. Сейчас СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по факту убийства, проводится расследование обстоятельств и причин.