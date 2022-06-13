Никита Михалков неожиданно высказался о самарских девушках

Самарчанки прекрасны, особенно летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный российский и советский кинорежиссер и актер Никита Михалков рассказал, что самые красивые девушки живут в Самаре.

- Я уже сказал много лет назад в космосе, самые красивые девушки - в Самаре, - сказал Михалков, отвечая на вопрос губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Видео их беседы глава региона разместил на своей странице в соцсетях.

Говоря про космос, Никита Михалков имеет в виду рекламный ролик, в котором он и Владимир Машков были в роле космонавтов и играли в города, пролетая над Россией. Тогда-то Михалков и сказал, что в Самаре живут самые красивые девушки.

На видео Никита Михалков и Дмитрий Азаров находятся в компании дирижера Юрия Башмета. Они встретились в Кремле, в День России, когда президент Владимир Путин вручал медали Героев Труда. Из рук президента медали получили Башмет и Михалков.

Дмитрий Азаров был приглашен на церемонию в Кремль, где поздравил артистов. Недавно Башмет выступал в Самаре на открытой сцене на площади Славы, где в сопровождении оркестра звучали отрывки «Евгения Онегина», которая читал Константин Хабенский.

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