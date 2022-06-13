В Самару вернется летняя жара, но все пойдут на работу. А на выходных опять дождь

Снова будет тепло по-летнему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару с началом рабочей недели вернется по-настоящему летняя жара. 12 и 13 июня погоду испортил арктический холодный ветер, температура упала до +23 градусов. А вот уже 14 июня станет гораздо теплее: воздух прогреется до +27 градусов, ветер подует с юго-запада и будет легким, как бриз.

15 июня будет еще теплее, до +28 градусов, ветер немного усилится и сменит направление на южное, то есть не принесет даже небольшой прохлады. Самое время бежать на пляж - но не стоит забывать, что речь идет о рабочих днях, так что поваляться загорая вряд ли получится. Купаться же тоже холодно - пока что вода прогрелась только до 14-15 градусов, это маловато.

16 июня температура подскочит до +29 градусов, а вот ветер снова сменит направление, будет дуть с северо-запада. С собой он принесет грозовые тучи, пойдет дождь и будут сверкать молнии. Потом же опять немного похолодает, а на выходных вновь пойдет дождь.