Что подорожало в Самаре за первый квартал 2022 года: есть сюрпризы

В Самаре цены тоже выросли, но не на все Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самарастате опубликовали доклад о социально-экономическом положении Самарской области. Данные привели за первый квартал. В частности специалисты посчитали, на какие группы товаров сильнее всего выросли цены. По данным, приведенным в докладе, индекс потребительских цен увеличился на 11 процентов. Базовый индекс потребцен, исключающий факторы сезонности и административных воздействий, составил 102,3% . Цены на продовольственные товары выросли на 3,4%, в апреле 2021 года этот показатель составлял 1,2%.

Привели специалисты индексы цен на продовольственные товары. Сравнивали показатели апреля 2022 с январем 2021 года. Сильнее всего изменились цены на овощи и картофель (индекс - 131,4%). Здесь имеет значение и фактор сезонности. А вот яйца, напротив, даже подешевели - на 6%.

Рост показали и такие продукты, как макароны - на 20,6%, крупы и бобовые - на 20,3%, молоко 15,9%, кондитерские изделия - 19,7%.

В 1,6 раз выросли цены на сахар, из-за ажиотажного спроса и сбоев с поставками. Сейчас удешевления ждут только на фоне новой волны производства.

Подорожали бытовые приборы - под влиянием санкций - и стройтовары на 28,1 и 20% соответственно.

Коснулся рост цен и чистящих и моющих средств. Но сейчас на полках магазинов уже начинает заметно расти количество отечественной продукции, стоит надеяться, что это повлияет и на снижение цен.