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Происшествия13 июня 2022 8:57

В Самаре на Волжском проспекте забил фонтан из-за порыва трубы

Самарцы в соцсетях делятся видео коммунального фонтана
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
В Самаре на Волжском проспекте забил коммунальный фонтан. Фото - скриншот

В Самаре на Волжском проспекте забил коммунальный фонтан. Фото - скриншот

В Самаре в понедельник, 13 июня, на Волжском проспекте забил коммунальный фонтан. В социальных сетях появилось видео, как потоки воды вырываются на дорогу.

Вода идет под высоким давлением, под сильным напором потоки воды поднимаются в высоту на несколько этажей. Проезжая часть оказалась залита водой, и далеко не каждый рискует проехать рядом на автомобиле.

В комментариях пользователи в шутку отмечают, что можно воспользоваться ситуацией и помыть машину. Некоторые даже предполагают, что этот фонтан позволяет несколько освежиться в жаркую погоду (хотя, в Самаре выдался далеко не самый жаркий день).