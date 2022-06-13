В Самаре выявлено 49 новых случаев коронавируса за сутки 13 июня 2022

В областной столице выявили больше всего заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области 61 новый заразившийся. За сутки в регионе госпитализировали 10 пациентов.

В областной столице больше всего заразившихся. Также случаи коронавируса выявили в Волжском районе (4), Октябрьске, Тольятти и Сызрани (по 2), Новокуйбышевске и Шигонском районе (по одному).

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 385 тысяч человек. Смертельных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. Всего среди заразившихся скончались 7 885 человек.

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