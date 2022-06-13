В Жигулевске ранее судимый мужчина украл часть газопровода

Полицейские установили причастного к краже газопровода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске будут судить мужчину, который украл часть газопровода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Кражу выявил работник организации по обслуживанию газопровода во время утреннего обхода. О случившемся он сообщил в городскую администрацию. В дальнейшем полицейские осмотрели ближайшие пункты приема металлолома и изучили журналы приема.

Также полицейские проверяли ранее судимых за аналогичные преступления и выяснили, что к краже причастен 29-летний местный житель. Его задержали, и он рассказал, что знал об отключении газопровода от сети и решил украсть его, чтобы сдать в металлолом.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.