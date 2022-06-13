Самарский видеоблогер с высоты показал, как строится индустриальный парк

Под Самарой строят индустриальный парк. Фото - скриншот

В Самарской области видеоблогер Евгений Щекин с высоты показал, как строят индустриальный парк под Самарой.

На видео заметно, как возводят металлические конструкции, видна активность строителей. Особенно внушительно смотрятся зеленые поля вокруг парка, отчего создается впечатление, что строение возводят где-то далеко от города. Но высотки на заднем плане демонстрируют, что парк находится в относительной близости от города.

Индустриальные парки обеспечивают оптимальные условия для инвесторов, поскольку создается вся необходимая инфраструктура, территорию подключают к коммуникациям.

Также на территориях подобных парков для резидентов предполагаются выгодные финансовые условия.