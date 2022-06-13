В Самаре арбузы можно купить по цене в 55 рублей за килограмм Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре начали продавать арбузы. Продавцы на улицах предлагают их по 55 рублей за килограмм.

Можно найти арбузы и в супермаркетах на прилавках, цены составляют порядка 60 рублей за килограмм. За лето цены заметно снижаются.

Как рассказал «КП-Самара» один из продавцов, арбузы везут из Узбекистана. Продавец заверил, что арбузы уже очень вкусные. Погода в этом году способствует их быстрому созреванию.

Кстати, ранее фотографиями с точками продаж арбузов делились и наши читатели и удивлялись, что арбузы появились так рано.

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