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Общество13 июня 2022 15:30

В Самаре начали продавать арбузы

Арбузы уже можно купить по цене в 55 рублей за килограмм
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
В Самаре арбузы можно купить по цене в 55 рублей за килограмм

В Самаре арбузы можно купить по цене в 55 рублей за килограмм

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре начали продавать арбузы. Продавцы на улицах предлагают их по 55 рублей за килограмм.

Можно найти арбузы и в супермаркетах на прилавках, цены составляют порядка 60 рублей за килограмм. За лето цены заметно снижаются.

Как рассказал «КП-Самара» один из продавцов, арбузы везут из Узбекистана. Продавец заверил, что арбузы уже очень вкусные. Погода в этом году способствует их быстрому созреванию.

Кстати, ранее фотографиями с точками продаж арбузов делились и наши читатели и удивлялись, что арбузы появились так рано.

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