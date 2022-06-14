В Самаре снизились цены на экзотические фрукты

Цены на фрукт снизились

Самарцы отметили снижение стоимости на экзотические фрукты. Теперь местные жители смогут купить товары по более выгодной цене.

Отмечают, что в магазинах региона стоимость манго может быть ниже 200 рублей. "ГТРК-Самара" сообщает, что цена дошла до 169 рублей за килограмм. Например, с учетом доставки из известного сервиса, фрукт стоит 219 рублей/килограмм. А вот на сайте «Лента» манго будет стоить 267 рублей. Также специалисты проводят ежедневные мониторинги цен на товары первой необходимости.

Горожане давно отмечают снижение цен на продукты. В конце мая власти сообщили о планах уменьшить стоимость на продовольствие и медикаменты.