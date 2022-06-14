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Общество14 июня 2022 3:36

В Самаре снизились цены на экзотические фрукты

Жители смогут выгоднее купить товары
Алена ПРОВКИНА
Цены на фрукт снизились

Цены на фрукт снизились

Самарцы отметили снижение стоимости на экзотические фрукты. Теперь местные жители смогут купить товары по более выгодной цене.

Отмечают, что в магазинах региона стоимость манго может быть ниже 200 рублей. "ГТРК-Самара" сообщает, что цена дошла до 169 рублей за килограмм. Например, с учетом доставки из известного сервиса, фрукт стоит 219 рублей/килограмм. А вот на сайте «Лента» манго будет стоить 267 рублей. Также специалисты проводят ежедневные мониторинги цен на товары первой необходимости.

Горожане давно отмечают снижение цен на продукты. В конце мая власти сообщили о планах уменьшить стоимость на продовольствие и медикаменты.