В Самаре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве родственника

Инспекторы задержали убийцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники госавтоинспекции задержали подозреваемого в убийстве. Молодой человек не успел оказать сопротивления.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в одном из дворов поселка Мехзавод нашли тело погибшего. Отмечают, что у мужчины обнаружили признаки насильственной смерти. Сотрудники полиции разыскивали молодого человека – родственника потерпевшего. Его смогли задержать автоинспекторы.

Во время убийства подозреваемый был в яркой одежде, именно по этой детали его смогли опознать во время остановки транспорта. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство».