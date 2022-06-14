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Происшествия14 июня 2022 4:30

В Самаре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве родственника

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы задержали убийцу

Инспекторы задержали убийцу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники госавтоинспекции задержали подозреваемого в убийстве. Молодой человек не успел оказать сопротивления.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в одном из дворов поселка Мехзавод нашли тело погибшего. Отмечают, что у мужчины обнаружили признаки насильственной смерти. Сотрудники полиции разыскивали молодого человека – родственника потерпевшего. Его смогли задержать автоинспекторы.

Во время убийства подозреваемый был в яркой одежде, именно по этой детали его смогли опознать во время остановки транспорта. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство».