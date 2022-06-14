В Самаре на 7 улицах отключат холодное водоснабжение 14 июня 2022 года

Отключение временное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сообщили о профилактических работах. На 7 улицах планируют отключить холодную воду 14 июня 2022 года.

По сообщению «РКС-Самара», работы проведут на улицах: Ленинской, дома 82-116; Толстого, 97 «А», 37 «А», 91к1; Тургенева, 7, 4, 17; Ленинградская, 83, 92, 94, 96, 100; Некрасовской, 87, 89к1, 90-94; Садовой, 76, 109, 109 «Б», 111, 111 «Б»; Красноармейской, 99-107. Подобные профилактические ремонтные работы необходимы для предотвращения аварий.

Специалисты планируют установить бойлеры, устранить утечки, отремонтировать колодцы и заменить задвижки. Вся подробная информация указана на официальном сайте.