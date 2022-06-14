Самарский водитель Lexus заплатит крупную сумму за пьяное вождение

Мужчину лишили прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали водителя премиального автомобиля. Тот оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что водителя и ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина не сделал соответствующих выводов и вновь пьяный сел за руль своего автомобиля «Lexus». Инспекторы выявили содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающего допустимую норму, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В прошлом году мужчину признали виновным и назначили ему штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав. Срок наказания не истек. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Он обязан выплатить 200 тысяч рублей и вновь лишиться прав на срок 1 год и 6 месяцев.