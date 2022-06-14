В Самаре пожилая женщина отправила мошеннику более 400 тысяч рублей

Мошенники перестали выходить на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана. Пожилая местная жительница стала жертвой аферистов.

Стало известно, что сотрудница организации в сфере красоты доверилась злоумышленникам и лишилась крупной суммы. Незнакомец позвонил ей по телефону и представился работником банка. Он сообщил, что на имя потерпевшей пытаются взять кредит. «Спасти» деньги можно только переводом на другой «безопасный счет». Женщина поверила звонившему и перевела более 400 тысяч рублей на неизвестный счет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Только после перевода потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Больше незнакомец не выходил на связь. Возбуждено уголовное дело.