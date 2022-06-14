Жителям Самарской области рассказали, что делать с жуками, попавшими в Красную Книгу

Насекомые помогают перерабатывать гниющие растения. Фото: "Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы"

В Самарской области с приходом тепла проснулись жуки-олени и жуки-носороги. Крупные насекомые считаются исчезающим видом.

Местных жителей предупредили о безопасности рогачей. Не смотря на свой устрашающий вид, насекомые не причиняют вреда. В дневное время жуки спят и питаются соком деревьев и растений. Яркий искусственный свет слепит насекомых, от чего они бьются об лампы и падают. Самарцев попросили переносить упавших жуков подальше от тротуаров и проезжей части.

Необычные насекомые живут не больше 4-х недель и не приносят вреда человеку. Жуки-санитары помогают перерабатывать гниющие растения.