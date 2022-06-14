Троллейбусы встали на Московском шоссе в Самаре 14 июня 2022 года

Троллейбусы встали по направлению "из города" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник, 14 июня 2022 года, в Самаре оказалось частично парализовано движение общественного транспорта. На Московском шоссе встали троллейбусы. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

— Троллейбусы по Московскому шоссе ходят только до Центрального автовокзала. Говорят, произошел обрыв провода. Движение ограничено часа на полтора, — рассказали горожане.

Судя по сервису Яндекс.Карты, троллейбусы нескольких маршрутов встали от улицы Революционной до улицы Санфировой. То есть они не едут по направлению «из города». В другом направлении «рогатые» медленно, но ходят. Остается надеяться, что в ближайшее время аварийная бригада МП «ТТУ» устранит все неполадки и троллейбусы начнут курсировать в обычном режиме.