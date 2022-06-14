В Тольятти бизнесмен обманул трех приятелей на 49 млн рублей

Предприниматель должен будет выплатить двоим приятелям более 27 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Тольятти вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в трех крупных мошенничествах. Жертвами мужчины стали трое его приятелей. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Установлено, что тольяттинец попросил товарищей проинвестировать свой бизнес, связанный с грузоперевозками. Те согласились и в период с 2012 по 2016 год передали ему по договорам займа более 49 млн рублей. Обратно приятели своих денег так и не дождались. Как выяснили правоохранители, средства, полученные мужчиной, не пошли на развитие его предприятий.

В этом году бизнесмен предстал перед судом. Он не признал свою вину. Однако доказательств было достаточно. Служители Фемиды назначили мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, тольяттинец должен выплатить двоим своим приятелям более 27 млн рублей. Пока приговор в законую силу не вступил.