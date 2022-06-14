В Самаре каждый четвертый житель считает, что лучший подарок – это появление ребенка

Для многих дети - главное в жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, какие подарки для них самые главные в жизни. Оказалось, что каждый четвертый житель считает, что появление ребенка – лучшее, что могла подарить судьба.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, саму жизнь назвали подарком 22% респондентов, семью – 11%. По 8% отдали голоса жители за любимого человека и собственное здоровье. Только 4% опрошенных считают, что эмоции и мудрость – лучшее, что можно получить. 5% выбирают деньги, а еще 2% - недвижимость.

Среди других, менее популярных вариантов ответов, отметили друзей, автомобиль, возможность путешествовать, образование и домашних питомцев. Женщины чаще мужчин думаю, что рождение ребенка – главное событие в жизни.