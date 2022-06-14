Участок площадью 24 тысячи кв. м изымут для строительства трассы «Обход Тольятти»

Строительство масштабного объекта завершат к 2024 году / Фото: Минтранс Самарской области

В Самарской области для государственных нужд изымут крупный земельный участок. Это необходимо для строительства обхода Тольятти и моста через Волгу. Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального правительства.

— Изъять земельный участок площадью 24 508 кв. м, расположенный в сельском поселении Васильевка Ставропольского района. Вид разрешенного использования — автомобильный транспорт, — говорится в документе.

В границах данной территории находится одна постройка. Ее изымать не будут. Провести необходимые работы поручили министерству транспорта и автодорог Самарской области.

Напомним, обход Тольятти с мостом через Волгу станет частью транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность объекта составит 99,3 км. Строительство планируется завершить к 2024 году.