В самарском торговом центре мужчины устроили массовую драку на полу

Мужчины дрались и валялись по полу. Фото: Самара life

В самарском торговом центре «Гудок» очевидцы сняли массовую драку. В коридоре мужчины устроили настоящий «мордобой».

Судя по видео, охранники пытались успокоить разбушевавшихся покупателей. О причинах конфликта пока неизвестно. По предварительным данным, в драке участвовало около 10 человек. Мужчины кидались друг на друга с кулаками, били подручными вещами и «влетали» ногами в эпицентр драки. В социальных сетях пользователи недоумевают от подобного поведения.

- Как животные, - отмечают жители в комментариях.

Охранники растаскивали драчунов в разные стороны, но те не спешили успокаиваться и возвращались с новыми силами. Весь торговый центр наблюдал за «красочной» картиной.