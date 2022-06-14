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Происшествия14 июня 2022 10:16

Жителя Уфы задержали с фальшивыми правами в Самарской области

Мужчина купил поддельные документы в интернете
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Уфы. Мужчину подозревают в подделке документов. Информацию сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Водитель «Hyundai Solaris» был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной. Он предъявил документы, однако правоохранители усомнились в их подлинности. Проверка показала, что водительское удостоверение имеет признаки подделки.

Мужчина признал свою вину и сообщил, что купил права в интернете. Отмечается, что задержанный не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года, либо год принудительных работ.