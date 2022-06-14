Коронавирус подтвердился еще у 58 жителей Самарской области 14 июня 2022 года

Впервые за несколько дней среди ковид-пациентов никто не умер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Во вторник, 14 июня 2022 года, диагноз подтвердился еще у 58 человек. Общее число случаев заражения достигло 385 063, сообщает оперштаб.

Большинство новых больных — жители Самары. Здесь инфекцию подхватили 43 человека. В Сызрани прибавилось 11 ковид-пациентов, в Новокуйбышевске — 2, в Отрадном и Шигонском районе — по одному.

За минувшие сутки в больницы Самарской области попали 15 человек. Еще 63 пациента успешно завершили лечение. За все время победить коронавирус удалось 376 515 жителям.

Еще одна хорошая новость — никто не умер. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 7 885 человек.