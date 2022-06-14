Передовые идеи: молодые специалисты Куйбышевского НПЗ представили лучшие проекты в сфере нефтепереработки

В активе достижений заводской молодежи — семь новых престижных наград. Фото: АО «КНПЗ»

В Кустовой НТК, которая в очередной раз состоялась в режиме онлайн, приняли участие 210 молодых специалистов из 18 предприятий «Роснефти». В блоке «Нефтегазопереработка и нефтегазохимия» молодые специалисты Куйбышевского НПЗ представили 16 проектов.Почти половина из них получила высокую оценку судейской коллегии: три разработки удостоены призовых мест, четыре получили номинации: «За инновационное предложение», «За практическую значимость», «За внедрение нового метода изучения Кодекса деловой и корпоративной этики» и «От идеи - к делу».

Номинации «От идеи – к делу», а также третьего места в секции «Промышленная энергетика, энергоэффективность»удостоен рекордсмен по призовым местам НТК этого года ведущий специалист отдела организации ПИР Юрий Липатов. Высоких оценок заслужили его идея по предотвращению выбросов парниковых газов в атмосферу и проект по повышению эффективности работы котлоагрегатов на ТЭЦ, разработанный совместно с машинистом паровых турбин АО «КНПЗ» Алексеем Пироговым.

– Я принимаю участие в НТК уже не первый раз, и в этом году решил расширить круг своих интересов и исследований, – рассказал молодой специалист. –Да, нагрузки при подготовке проектов было в два раза больше. Но, надеюсь, наше научно-техническое творчество принесет пользу предприятию и Компании.

Участие в НТК дает возможность молодым специалистам показать себя, предлагая решение актуальных и проблемных вопросов. Молодые специалисты не только развивают производство, но и развиваются сами, демонстрируя свои лучшие качества: лидерство, нацеленность на результат, инженерный склад ума, заинтересованность.

– Участие в НТК позволяет молодежи всесторонне развиваться, – считает главный специалист отдела социальных программАнастасия Островская, бронзовый призёр и автор проекта по защите операторов товарных от статического электричества. – Завод –огромный механизм, а исследовательская работа помогает начинающим нефтепереработчикам лучше узнавать различные области производства, не останавливаясь на каком-то одном направлении.

В скором будущем ребятам предстоит защищать свои проекты на Межрегиональном этапе НТК– в финале, где они сразятся с другими победителями кустового этапа.