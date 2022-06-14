Жителям Самары рассказали, где выгоднее покупать продукты

Самарцам рассказали о самых низких ценах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Жители смогут купить продукты по более выгодной цене.

По данным городской администрации на 13 июня 2022 года, дешевле всего картофель продается в «Ленте» Железнодорожного района за 49,99 рублей/кг. Подсолнечное масло – 96,99 рублей/кг – в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,43 рубля/л – в «Перекрестке» Красноглинского района. Поваренная соль – 8,5 рублей/кг – также в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные мониторинги необходимы для отслеживания динамики цен. Вся подробная информация о товарах и адресах указана на официальных страницах мэрии.