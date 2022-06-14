В Самаре в июне 2022 года заработал сервис взаимопомощи Добро.Взаимно

Сервис работает на базе платформы мини-приложений Вконтакте

С 12 июня платформа ДОБРО.РФ запустила приложение Добро.Взаимно. Новый сервис действует в нескольких городах России, в том числе в Самаре. В приложении пользователи могут обмениваться услугами и знаниями, оказывать друг другу различную помощь. И все это - на безвозмездной основе.

Платформа работает на базе мини-приложений Вконтакте. Чтобы найти человека, готового оказать ту или иную услугу, достаточно выбрать нужный город и создать просьбу о помощи. Вся дальнейшая беседа происходит в личном чате. Создатели приложения отмечают, что горожане могут помогать друг другу как взаимно, так и в одностороннем порядке, без подарков и ответных услуг.

Судя по данным с сервиса Добро.Взаимно, самарцы уже активно пользуются новинкой. Здесь опубликовано несколько просьб о помощи и предложений по оказанию услуг. Все они - различной направленности, от обучения и консультаций до грузоперевозок.