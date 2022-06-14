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Происшествия14 июня 2022 11:14

В Самарской области пожилая женщина-водитель выехала на «встречку» и перевернулась в кювете

Госпитализировали пассажира
Алена ПРОВКИНА
Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Большеглушицком районе Самарской области пожилая женщина нарушила правила дорожного движения. Из-за этого пострадал ребенок-пассажир.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерка ехала по автодороге «Самара – Большая Черниговка». Автомобилистка двигалась на «Renault LOGAN» в сторону областной столицы. Женщина нарушила правила и выехала на «встречку». Не справившись с управлением, она вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир. Ребенка госпитализировали в медучреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.