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Общество14 июня 2022 11:25

В Самарской области выловили судака, покрытого крупными язвами

Самарцы гадают, чем больна рыба
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Необычный улов выглядит довольно жутко / Фото: t.me/radio_volga

Необычный улов выглядит довольно жутко / Фото: t.me/radio_volga

В понедельник, 13 июня, рыбаку из Самарской области достался необычный улов. Во время рыбалки в Октябрьске мужчина поймал жуткого судака. Информацию передает телеграмм-канал «Радио Волга».

Тот факт, что рыба явно чем-то больна, заметен невооруженным глазом. Судак покрыт огромными язвами - они поразили туловище и хвост речного жителя. Сам рыбак признается, что уже встречал рыб с язвами, но таких масштабных ран еще не видел.

По информации «Радио Волга», на фотографии могут быть видны последствия так называемой щучьей чумы. Отмечается, что болезнь не опасна для человека, однако употреблять зараженную рыбу в пищу все же не стоит.