В мэрии Самары рассказали, что нового появится в парке «Молодежный»

Подрядчик работает со стороны улицы Ново-Вокзальной Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Стало известно, что нового появится в парке «Молодежный» в Самаре после реконструкции. О планируемых новшествах рассказали в городской администрации.

Первый этап благоустройства парка стартовал весной 2022 года. Он включает в себя обновление входной группы со стороны улицы Ново-Вокзальной. Также подрядчику предстоит восстановить пешеходные дорожки, провести санитарную обрезку деревьев, разбить клумбы и высадить газон. Кроме того, планируется обустроить стоянку, установить детскую площадку и скамейки, сделать освещение.

На недавнем заседании в гордуме глава МАУ «Парки Самары» Константин Уланов рассказал, что после реконструкции в «Молодежном» могут появиться аттракционы, пункты проката велосипедов, катамаранов и лодок. Также там хотят установить нестационарные торговые объекты. Завершить все работы в парке должны в 2024 году.