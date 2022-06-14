В Самаре 14 июня 2022 года сгорел автомобиль УАЗ

ЧП произошло на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе. Фото: Константин Тюрин / ЧП-Самара

В Самарской области продолжаются ЧП с загорающимися автомобилями. Очередное происшествие произошло в Самаре. Здесь днем 14 июня загорелся УАЗ - автомобиль вспыхнул на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе.

Судя по кадрам очевидцев, огонь охватил салон автомобиля. Машина сгорела практически дотла - внутренняя часть выгорела полностью, от транспорта остался только кузов. Свидетели происшествия отмечают, что в данный момент пожар уже потушили. О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Так выглядит кузов транспортного средства после пожара Фото: скриншот с видео

Напомним, 4 мая 2022 года в Самаре вспыхнул пассажирский автобус. К счастью, обошлось без пострадавших. А спустя несколько дней «огненное» ЧП произошло на трассе М-5 в Самарской области. Здесь загорелся легковой автомобиль.