Житель Самары случайно заживо сжег своего приятеля

Трагедия произошла в марте 2022 года в доме на улице Максима Горького Фото: СУ СК России

В Самаре скоро предстанет перед судом 46-летний местный житель, которого обвиняют в гибели приятеля. Мужчина случайно заживо сжег его. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Трагедия произошла 10 марта 2022 года в доме на улице Максима Горького. В тот день самарец вместе с другом пришел к своему соседу. Мужчины устроили застолье. Однако через некоторое время поссорились. Хозяин квартиры попросил гостей уйти.

Обидевшись, обвиняемый разлил спирт, который он планировал употребить, и выкинул канистру в подъезд. Часть жидкости попала на одежду его приятеля. Покидая квартиру, самарец зажег сигарету газовой горелкой и выбросил ее на пол. Вспыхнуло пламя. Оно охватило знакомого приятеля. Мужчина получил многочисленные ожоги и скончался прямо на месте происшествия.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. В ближайшее время материалы передадут на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит самарцу, — до 2 лет лишения свободы.