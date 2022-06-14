В Самаре начали готовить больше IT-специалистов в 2022 году

Приемная кампания в самарских вузах стартует 20 июня и продлится в течение месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских вузах и академиях в 2022 году выросло число бюджетных мест. 73% отошло к региональным вузам, в том числе - высшим учебным заведениям Самарской области. Так, в Самарском университете количество бюджетных мест увеличилось до 3229, при этом основная доля пришлась на IT-направления.

- Это наиболее перспективные, наиболее интересные направления. По ним мы наблюдаем наибольший конкурс в последние годы. Именно там создаются новые образовательные программы. В частности, по бакалавриату в этом году у нас будет новая программа «Искусственный интеллект и компьютерные науки», - сообщил в прямом эфире из ЦУР Самарской области ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

Он также рассказал о новых образовательных программах, которые будут действовать в магистратуре. В их число вошли «Системы искусственного интеллекта», «Искусственный интеллект в двигателестроении» и изучение Big data.