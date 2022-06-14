В Сбербанке сообщили о снижении ставки по ипотечным программам

На этот раз снижение ставки составило 0,4 процентных пункта, благодаря чему теперь приобрести квартиры в новостройке и вторичном рынке жилья можно на новых условиях.

«Мы продолжаем последовательно снижать ставки, оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки. Это отличные новости для заёмщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растёт, что, наряду с широким ассортиментом льготных программ, позитивно сказывается на рынке жилья. Сбер, соответственно, продолжает наращивать темпы кредитования. По данным аналитиков сервиса Домклик, только за пять месяцев этого года мы выдали 300 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 923 миллиарда рублей. Думаю, что уже к июлю мы преодолеем триллионный рубеж», – отметил Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик

Также в пресс-службе Сбербанка сообщили, что условия по льготным программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» не изменились.