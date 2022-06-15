Проекты новокуйбышевских нефтепереработчиков получили высокую оценку экспертов отрасли

Филипп Черевин дебютировал на НТК с проектом, занявшим первое место. Фото АО «НК НПЗ»

Научно-техническая конференция молодых специалистов НК «Роснефть» - традиционное мероприятие, в ходе которого ребята первых трех лет работы презентуют собственные разработки по самым актуальным вопросам в областях производственных технологий и оборудования, энергосбережения и энергоэффективности, экологии и охраны труда.

В этом году кустовая НТК вновь прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие 210 молодых специалистов из 18 предприятий «Роснефти». В блоке «Нефтегазопереработка и нефтегазохимия» свои проекты представили и молодые сотрудники Новокуйбышевского НПЗ. Экспертное жюри высоко оценило их идеи: инженер отдела по повышению операционной эффективности Филипп Черевин и инженер ИЛ-ЦЗЛ Василина Фролова заняли первое место в своих номинациях. За тему внедрения отечественных разработок в расширение товарной продукции на КНТК отмечен начальник смены Александр Алексеев, а проект электромонтера Даниила Волкова стал лучшим в номинации «За повышение безопасности производства».

В скором будущем победители представят свои разработки в финале конференции, в Москве.