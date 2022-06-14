Житель Самарской области в пьяном угаре забил до смерти 63-летнего мужчину

Суд избрал подозреваемому меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд избрал меру пресечения 34-летнему жителю поселка Новосемейкино. Его подозревают в смертельном избиении 63-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Преступление произошло несколько дней назад в квартире погибшего на улице Мира в Новосемейкино. Мужчины распивали там алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, а затем завязалась драка. Гость стал избивать хозяина жилища. Он несколько раз ударил его и ушел.

Потерпевшего госпитализировали в одну из больниц. На минувшей неделе, 8 июня 2022 года, он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области нашли и задержали предполагаемого злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. На время следствия суд отправил его под арест. Сейчас расследование продолжается.