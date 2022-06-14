За первый год в Самарской области «Ласточка» перевезла 900 тысяч пассажиров

Поезд курсирует в удобное для пассажиров время Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области уже год курсирует электропоезд «Ласточка». Первый состав вышел на маршрут Самара - Жигулевской Море Куйбышевской железной дороги 11 июня 2021 года. С прошлой осени он начал двигаться уже по удлиненному маршруту - до станции Жигулевск. В ближайших планах значится его продление до Тольятти.

Как сообщают в пресс-службе КбшЖД, за год услугами ласточки воспользовались около 900 тысяч пассажиров. Ежедневно поезда совершают по четыре рейса - из областной столицы и со станции Жигулевск. Расписание разработано специально для удобства пассажиров - первый поезд отправляется утром, последний - поздно вечером.

В пути следования «Ласточка» останавливается на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Все расстояние электропоезд проходит за 1 час 44 минуты.

Сейчас в честь годовщины с момента запуска «Ласточки» с 11 по 30 июня на Куйбышевской железной дороге объявлен творческий конкурс среди пассажиров на лучшее фото пригородного электропоезда и лучший видеоролик о нем в формате клипа до одной минуты. Для заявки на конкурс нужно разместить у себя на странице в соцсетях видео или фото с «Ласточкой» указав ссылку на группу КбшЖД и хештеги #Ласточкойбыстрее и #конкурсласточкакбш. Победителя выберут путем открытого голосования. Авторов лучших работ ждут приятные сюрпризы.