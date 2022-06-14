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Общество14 июня 2022 13:14

В Самаре к началу купального сезона оборудовали официальные пляжи

Места отдыха уже принимают первых гостей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жаркая погода собрала у Волги множество самарцев

Жаркая погода собрала у Волги множество самарцев

Фото: скриншот с видео

В областной столице вовсю стартовал купальный сезон. Об этом можно судить из видео самарского видеоблогера Евгения Щекина. На кадрах видно, что пляжи Самары полны отдыхающих - одни уже решились погрузиться в волжские воды, другие наслаждаются солнечными ваннами.

Сами официальные места для купания полностью готовы к приему гостей. На них появился новый песок, оборудованы кабинки для переодевания. Рядом работают спасательные посты - они открылись накануне выходных.

Отметим, что в Самаре действует несколько официальных пляжей. Они расположены на 1-й, 2-й и 4-й очередях набережной, в районе Загородного парка, около Барбошиной поляны, у санатория «Можайский», под спуском по улице Советской Армии и в Красноглинском районе.