Набирает обороты подготовка СВГК к новому отопительному сезону

Специалист 6-го отделения межрайгаза Самара ведет приборное обследование стального подземного газопровода Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ремонтный сезон на объектах газового хозяйства СВГК вступил в наиболее активную фазу. Из 80 тыс. кв. метров запланированных к окраске газопроводов и их опор уже выполнена четверть объема. Ведется техническое диагностирование стальных подземных газопроводов со сроком службы 40 лет и более, по итогам которого принимается решение о замене дефектных участков. Обновляются шкафные газорегуляторные пункты. Из 74 запланированных уже заменены 32 ШГРП.

В целях обеспечения надежного и безопасного газоснабжения предприятий и населения Самарской области за ремонтный сезон СВГК предстоит также выполнить приборное обследование более 1 700 километров подземных газопроводов, переложить 31 участок газопроводов-вводов с истекшим сроком эксплуатации, заменить 87 задвижек на более современные шаровые краны, а также отремонтировать газовые колодцы.

Поставки необходимого оборудования и материалов продолжаются и нет сомнений, начало отопительного сезона газовое хозяйство встретит в состоянии полной готовности.