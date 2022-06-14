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Общество14 июня 2022 13:34

Автобусы № 21 и 34 направили в объезд из-за падения дерева в Самаре

ЧП произошло на пересечении Металлургов и Путейской
Анастасия ФИЛАТОВА
Пассажирам стоит быть внимательнее / Фото: департамент транспорта Самары

Пассажирам стоит быть внимательнее / Фото: департамент транспорта Самары

Днем во вторник, 14 июня 2022 года, на пересечении проспекта Металлургов и улице Путейской в Самаре произошло ЧП. Там упало дерево. Из-за этого пришлось изменить схемы движения двух автобусных маршрутов.

— Дерево упало в направлении проспекта Кирова. Автобусы № 21 и 34 пустили в объезд. Они временно курсируют по улицам Республиканской и Путейской, а далее по своим маршрутам, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Сколько времени займет устранение последствий ЧП и когда автобусы вернутся к обычному режиму работы, пока не известно. Горожан просят быть внимательнее.