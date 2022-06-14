Число самозанятых в Самарской области превысило 120 тысяч человек

Самозанятым в Самарской области оказывают различные меры поддержки

В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых достигло более 120 тысяч человек. Их доход во время действия специального налогового режима превысил 20 млрд рублей, а объем уплаченных налогов — свыше 667 млн рублей. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

— Мы активно вовлекаем самозанятых в региональное бизнес-сообщество. Регулярно запускаем для них образовательные программы, оказываем услуги по продвижению и информационной поддержке проектов инициативных граждан, — отметил глава Минэкономразвития.

Вместе с ростом числа самозанятых в Самарской области увеличилась и линейка инструментов их поддержки. Для этой категории предпринимателей доступны консультации в центре «Мой бизнес», образовательные программы и курсы, участие в ярмарках и конкурсах, а также оборудованные помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах.