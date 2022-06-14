Тольяттиазот поддерживает развитие детского футбола в Самарской области

Ребята показали хорошие результаты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Проект «ФК «Старт-Шлюзовой» МБОУ ДО «Мечта», как и многие другие полезные инициативы в Тольятти, реализуется в рамках грантового конкурса «Химия добра», организатором которого является ПАО «ТОАЗ». Для команды сотрудниками предприятия был приобретен необходимый спортивный инвентарь: мячи, ворота, перчатки, спортивная форма. В рамках грантового проекта удалось укомплектовать младший и старший возрастные составы команды, теперь дети смогут принимать участие в соревнованиях разного уровня.

— Мы всегда готовы помочь общественным инициативам, связанным с популяризацией спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Всегда нужно поддерживать желание ребенка развиваться, теперь мальчишки и девчонки нашего города имеют шанс показать свои силы. Раньше это было невозможно из-за отсутствия формы и спортивного инвентаря, — рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко.

Напомним, что «ФК Старт-Шлюзовой» — участник детской футбольной лиги города Тольятти. Юные спортсмены потом имеют все шансы перейти уже во взрослый состав команды. Футбольный клуб принимает активное участие в развитии спорта среди молодежи Комсомольского района и всего города Тольятти.