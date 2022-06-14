Самарские предприниматели стали реже подвергаться проверкам

Количество проверок в регионе сократилось на 85% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на 85% сократилось число проверок бизнеса. Об этом сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Богданов. Такого результата удалось добиться благодаря внедрению моратория на проверки предпринимательской деятельности.

До конца текущего года контрольно-надзорные органы могут приходить только в качестве профилактики. При этом какие-либо меры наказания применять запрещено. В данный момент контрольные и надзорные органы губернии провели более 80 таких мероприятий. При этом плановые и внеплановые проверки также запрещены - с начала года было отменено более 4,5 тысяч таких проверок.

Дмитрий Богданов также напомнил, что с 1 января предприниматели могут воспользоваться досудебным обжалованием решений контрольных органов. Для этого, в случае несогласия с назначением проверки или предписанием об устранении выявленных нарушений, им нужно подать жалобу через «Госуслуги». Кроме того, для малого и среднего бизнеса в Самарской области действует услуга «Неотложка для бизнеса», которую предоставляет региональное Информационно-консалтинговое агентство.

- Мы сосредоточили все усилия, чтобы максимально упростить работу предпринимателей. Областным правительством и нашим министерством принят ряд мер, и работа в данном направлении продолжается. Мы регулярно встречаемся с предпринимателями, обсуждаем необходимость тех или иных инструментов, которые после оформляем в виде предложений в адрес Минэкономразвития РФ, - подчеркнул Дмитрий Богданов.