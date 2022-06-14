Баскетбольный клуб «Самара» вошел в состав Единой Лиги ВТБ

Команда вошла в состав благодаря совместной работе руководства клуба, регионального правительства и областной федерации баскетбола / Фото: Дмитрий Бурлаков

БК «Самара» стал участником Единой Лиги ВТБ по баскетболу сезона-2022/2023. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Единой Лиги ВТБ, которое состоялось в Москве 14 июня.

Включению баскетбольной команды в состав предшествовала плодотворная работа регионального правительства, руководства клуба и областной федерации баскетбола. Особую поддержку в этом направлении БК «Самара» получил от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В частности, глава региона добился финансирования из федерального бюджета на строительство Дворца спорта. Это позволило клубу получить современную арену, отсутствие которой не позволяло БК «Самара» участвовать в турнире. А руководство клуба, в свою очередь, предоставило гарантии финансирования команды.

- Клуб планомерно готовится к тому, чтобы войти в Лигу, где играют сильнейшие команды России и зарубежных стран. Своими высокими спортивными результатами менеджмент БК «Самара» доказал, что команда готова к тому, чтобы выступать на более высоком уровне. Участие нашей команды в Лиге ВТБ - важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его славных традиций. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня, - отметил Дмитрий Азаров.

В данный момент команда активно готовится к началу нового сезона. По плану он должен стартовать в начале октября. В чемпионате примут участие 10 российских и 2 иностранных клуба: «Автодор» (Саратов), «Астана» (Нур-Султан, Казахстан), «Енисей» (Красноярский край), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), БК «Нижний Новгород», «ПАРМА» (Пермский край), БК «Самара», УНИКС (Казань), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Москва).