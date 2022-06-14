Два человека погибли в страшном ДТП в Самарской области

От столкновения обе машины получили сильный урон / Фото: ОГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району

Во вторник, 14 июня, в Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Информацию сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району.

Страшная авария случилась в 15:40 на 20 км автодороги «Сергиевск -Русская Селитьба». Здесь столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Гранта». В результате ДТП два человека из «четырнадцатой» погибли на месте, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести.

- Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии. Также обеспечен беспрепятственный проезд других транспортных средств. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, - рассказал старший госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району, капитан полиции Олег Ахтемиров.

Напомним, это уже второе смертельное ДТП, произошедшее в Сергиевском районе в текущем месяце. 9 июня 2022 года здесь столкнулись ВАЗ-2115 и грузовик Scania с прицепом. В результате аварии погиб 14-летний подросток.

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