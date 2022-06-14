В Самаре с 22 июня по 5 июля на ряде улиц отключат горячую воду

Ограничения затронут около десяти улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со следующей недели жителям некоторых районов областной столицы придется потерпеть временные неудобства. По данным Самарского филиала ПАО «Т Плюс», на 2-й магистрали Самарской ТЭЦ (СТЭЦ) и части Верхней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК) будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с работами с 22 июня по 5 июля на нескольких улицах будет приостановлена подача горячего водоснабжения.

В список попали следующие участки: пр. Кирова - ул. Физкультурная - ул. Металлистов - 22 Партсъезда - ул. Свободы - ул. Победы - ул. Металлистов - ул. Металлургов - ул. Каховская - ул. Нагорная - ул. Черемшанская - пр. Юных Пионеров.

Энергетики просят горожан соблюдать меры безопасности: не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.