Елена Лапушкина поздравила с юбилеем почетного гражданина Самары Геннадия Аншакова

Геннадию Петровичу вручили Почетную грамоту и памятные подарки / Фото: администрация Самары

Во вторник, 14 июня, почетный гражданин Самары, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Герой Социалистического Труда Геннадий Аншаков принимал от почетных гостей поздравления с 85-летием. Со значимой датой его поздравили мэр Самары Елена Лапушкина и председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев. Они также вручили юбиляру Почетную грамоту II степени городского округа Самара и памятные подарки.

- Геннадий Петрович - это человек-легенда в космической отрасли: на протяжении очень долгих лет, десятилетий, он работает на АО «РКЦ «Прогресс», является ведущим конструктором, главным конструктором этого легендарного предприятия. Он и сам по себе легендарный человек. Под его руководством вышло очень много научных статей, - отметила Елена Лапушкина.

Геннадий Аншаков отдал «РКЦ «Прогресс» долгие годы. Он начинал свой путь с конструктора 1 категории и дошел до генерального конструктора. А с 2006 года он является заместителем генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс». Геннадий Петрович награжден Орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 1983 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Юбиляр известен не только трудовыми достижениями, но и научной работой - Геннадий Петрович является автором 230 научных работ и изобретений.