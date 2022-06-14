В Самарской области появятся школьные лиги по различным видам спорта

Идея прописана в первом этапе программы развития детско-юношеского спорта в Самарской области Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Региональные власти утвердили программу развития детско-юношеского спорта. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Программа продлится до 2030 года и будет реализована в два этапа. Первый рассчитан на 2022-2024 годы. В его рамках на территории региона будут созданы школьные лиги по различным видам спорта - футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам.

Реализовать данную идею власти намерены в первом квартале следующего года.