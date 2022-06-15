В Самарской области мужчина расстрелял автомобиль с людьми

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК по Самарской области

Под Самарой произошла жуткая история в духе боевиков. В Елховском районе мужчина поссорился со знакомым и несколько раз выстрелил в его машину. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 30 октября 2020 года обвиняемый ехал на автомобиле и перегородил дорогу своему знакомому, который был за рулем другой машины. Все происходило на проселочной дороге около села Сухие Аврали. Между мужчинами вспыхнул конфликт и обвиняемый ударил своего оппонента прикладом ружья.

Пострадавший попытался уехать, однако протаранил автомобиль, перегородивший ему путь. После этого злодей открыл пальбу по заднему стеклу машины потерпевшего. Один из выстрелов попал в пассажира. К счастью, пострадавшим мужчинам удалось скрыться. Они прибыли в медучреждение и получили необходимую помощь.

Следствие установило, что злоумышленник нашел патроны рядом с водоемом, расположенным около села. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено, дело направлено в суд.