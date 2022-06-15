Стали известны итоги голосования за выбор схемы оплаты тепла в Самарской области

Жители губернии отдали предпочтение схеме 1/7 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты отопления. В течение полутора месяцев жители губернии отдавали голоса за наиболее предпочтительный формат. Итоги опроса сообщили в Самарском филиале ПАО «Т Плюс».

- К концу дня 10 июня 65% участников голосования выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. 32% опрошенных предпочли сохранить существующий порядок с оплатой равными долями в течение всего года. Оставшиеся 3% не смогли определиться с удобной схемой оплаты за тепло, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, в настоящее время большинство самарцев оплачивают тепло в формате 1/12 - то есть равными долями в течение всего года. Однако многие предпочитают платить за услугу по факту потребления, поскольку такой формат гораздо удобнее. По схеме 1/7 жители могут ежемесячно оценивать количество потребляемого тепла и влиять на дальнейшую оплату услуги.