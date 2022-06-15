Самарцам рассказали, как спастись от тополиного пуха

Тополиным пухом уже покрыты все городские улицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область в июне 2022 года накрыла настоящая тополиная метель. Под пушистыми белыми хлопьями спрятались газоны, дороги и пешеходные тропинки. Зрелище, несомненно, красивое, но вместе с тем - опасное. Дело в том, что тополиные семена легко переносят аллергены. А те, в свою очередь, вызывают у некоторых людей заложенность носа и чихание - обычную реакцию на пыльцу. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать неприятных последствий и подобных сюрпризов.

Специалисты советуют реже выходить на улицу в жаркую и сухую погоду - она наиболее благоприятна для «тополиной метели». В дожди пух оседает и не доставляет столько проблем. Чтобы избежать попадания тополиных семян в жилище следует защитить окна москитными сетками. А в целях профилактики рекомендуется проводить влажную уборку около 2-3 раз в день. Особое внимание следует уделить вентиляционным устройствам. Их необходимо проверять на наличие пуха и своевременно очищать.

Спастись от тополиного пуха на улице поможет обычная медицинская маска. Она не станет панацеей, но позволит уменьшить симптомы. Кроме того, негативные последствия сократит тщательная стирка повседневной одежды и постельного белья, а также водные процедуры после прогулок.

Специалисты напоминают: чего не стоит делать, так это пытаться избавиться от аллергии самостоятельно. При сильных симптомах следует обратиться к врачу.